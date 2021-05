1 Karlheinz „Kalle“ Dravec hat sich in den vergangenen Jahren auf die Disziplin Ultratrail spezialisiert. Ab und an läuft er aber auch einen Marathon. Foto: /oh

Karlheinz Dravec vom TSV Lichtenwald ist passionierter Ultramarathon-Läufer. 2018 lief er die 230-Kilometer-Distanz. Über einen Sport, bei dem der Kopf wichtiger werden kann als der Körper.

Reichenbach - Du spielst das gedanklich durch. Sagst dir: 50 Kilometer bis zum Ziel. Dann musst du noch einen Marathon laufen. Dann noch zehn Kilometer, also meine übliche Laufrunde durch den Wald.“ So beschreibt der Reichenbacher Extremläufer Karlheinz Dravec seine Gedanken während eines Ultramarathons. „Der Kopf ist das wichtigste“, sagt er. Mehr als 42 Kilometer lang muss die Strecke sein, damit sie Ultramarathon genannt werden darf, häufig warten mehr als 100 Kilometer. Das Gleiche gilt für den Ultratrail, allerdings werden diese Läufe in teils unwegsamem Gelände ausgetragen. Die längste Distanz, die Dravec bisher am Stück gelaufen ist: 230 Kilometer. Etwas mehr als 29 Stunden brauchte er dafür. „Alles aus Spaß am Sport“, versichert er.