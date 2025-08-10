Extremhitze durch Klimawandel: Hitzedom über Stuttgart – „Die Dinge laufen dann anders“
1
Fußgänger gehen während einer Hitzewelle neben einer Nebelmaschine im Athener Stadtteil Thisio spazieren Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Würde sich eine Hitzeglocke über Stuttgart stülpen, hätten Ärzte plötzlich viel mehr zu tun. Trotz Hitzeaktionsplan ist die Stadt nicht auf ein solches Extremereignis vorbereitet.

Stuttgart hat seit Neuestem einen Hitzeaktionsplan. Auf den 100 Seiten ist beschrieben, wie die Stuttgarter kurz- und langfristig vor zunehmender Hitze durch den Klimawandel geschützt werden sollen beziehungsweise wie sie sich selbst schützen können. Doch eine Leerstelle hat der Plan: Was passiert, wenn ein sogenannter Hitzedom Stuttgart heimsucht?

