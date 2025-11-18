Extrem gutes Testergebnis: Ist der neue Mercedes CLA zu sparsam für die Umweltschützer?

Ist der neue Mercedes CLA zu sparsam für die Umweltschützer?

1 Im simulierten Sturm wird die Aerodynamik des CLA getestet. Diese ist für E-Autos besonders wichtig. Foto: Mercedes-Benz AG

Der Umweltverband DUH lässt den elektrischen Kompaktwagen testen und hält ihn für das beste E-Auto aller Zeiten. Mit diesem Ergebnis geht die DUH ungewohnt zurückhaltend um.











Link kopiert

Dem Technikexperten Axel Friedrich macht so schnell niemand etwas vor. Der promovierte Chemiker war lange Jahre Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und gilt als Schrecken vieler Automanager. Sein Emissions-Kontroll-Institut (EKI) testete im Zuge des Dieselskandals Hunderte von Fahrzeugen und überführte viele Hersteller, deren Autos offenkundig im realen Verkehr viel mehr Schadstoffe ausstießen als auf dem Prüfstand.