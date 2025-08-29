Expressbusse auf den Fildern: Viele ahnen noch gar nichts vom Bus-Aus

Viele ahnen noch gar nichts vom Bus-Aus

1 Der Bus X4 am Bahnhof in Degerloch: Diese Linie und auch die Linie X7 sollen eingestellt werden. Foto: Caroline Holowiecki

Die Expressbusverbindungen X4 und X7 sollen schon Ende September eingestellt werden. Das trifft vor allem Pendlerinnen und Pendler aus Filderstadt.











Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, Dauerregen. Schnell rein in den Bus. Im X4 ist an diesem Vormittag viel Platz. Gut zehn Personen starten ihre Fahrt in Degerloch, vertiefen sich in ihr Handy oder hören Musik. An Bord ist auch ein 52-jähriger Mann aus Degerloch. Er genießt die Fahrt zur Arbeit in Bernhausen, und dies aus mehreren Gründen. Normalerweise, so sagt er, ist der Bus deutlich voller. Es sind Ferien, zudem wirbelt die Baustelle auf der B27 vieles durcheinander. „Ich denke, wegen des Staus fahren viele früher los“, sagt er. Und dann kommt natürlich noch dieser Punkt dazu: Der Berufspendler weiß, dass ihm der X4 voraussichtlich sehr bald nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Dann müsste ich wieder aufs Auto umsteigen“, sagt er zerknirscht.