Nachdem bekannt geworden ist, dass den Filder-Schnellbuslinien X4 und X7 das Aus droht, erhöht sich der Druck von mehreren Seiten. Die Grünen aus Filderstadt haben eine Petition für den Erhalt der Busse gestartet, mit dem Anliegen bereits Tausende Menschen überzeugt und das Quorum für den Landkreis Esslingen erreicht. Der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub hat sich klar positioniert und um Gespräche gebeten, und nun setzt sich auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel für den Erhalt der Expresslinien ein.

Er sei zuletzt mehrfach mit den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), die die Linien betreiben, in Kontakt gewesen, habe zweimal mit dem Esslinger Landrat gesprochen und auch den Stuttgarter Oberbürgermeister um ein Gespräch gebeten. „Die Deutsche Bahn, die sehr unzuverlässige Bahnverbindungen von Nürtingen und von Filderstadt nach Stuttgart verantworten, versucht er für eine vorübergehende Mitfinanzierung zu gewinnen“, heißt es aus Gastels Büro. Immerhin seien auch Fahrgäste der S 2 und der Regionalzüge von Nürtingen nach Stuttgart betroffen, die notgedrungen auf die Busse auswichen.

Gastel: Über 4000 Fahrgäste pro Tag sind ein klares Zeichen

„Die Menschen brauchen verlässliche Angebote. Solange diese mit den Zügen der DB nicht gewährleistet sind, muss es eine Alternative geben“, teilt der Grünen-Politiker mit. Weit über 4000 Fahrgäste pro Tag in den Bussen und ebenso viele Unterschriften für die Petition seien ein klares Zeichen.

Der Hintergrund des Ganzen: Ursprünglich initiiert wurden die X-Busse von der Stadt Stuttgart. Gefördert wurde der Betrieb bis September 2024 zu 75 Prozent vom Land. Seit dem vergangenen Herbst deckt das Land aber nur noch 50 Prozent der Kosten ab, und dieser Zuschuss wird auch nur noch bis Ende September 2027 gewährt. Stuttgart wollte daher erreichen, dass sich der Kreis Esslingen an der Finanzierung der Linien beteiligt. Der Finanzausschuss des Esslinger Kreistags hat das kurz vor der Sommerpause mit Verweis auf die schlechte Kassenlage aber abgelehnt. Stuttgart will daher den Betrieb der Linien X4 und X7 voraussichtlich schon zum 30. September einstellen.

Bundestagsabgeordneter will den Kreis in die Pflicht nehmen

Matthias Gastel jedoch nimmt den Kreis in die Pflicht. Das Land finanziere die Hälfte der Gesamtkosten weiterhin freiwillig, Stuttgart sei bereit, ein Viertel zu tragen, und auch aus der Stadt Filderstadt gebe es Signale, auf freiwilliger Basis die Finanzierung zu unterstützen. „Nun muss sich endlich auch der Landkreis Esslingen bewegen“, betonte er.