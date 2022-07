1 Die Fassade des Pavillons wurde aus heimischem Holz gefertigt. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Monatelang liefen die Verhandlungen mit den Vereinigten Emiraten und der Expo Dubai. Nun ist klar, was aus dem 18-Millionen-Euro teuren Pavillon von Baden-Württemberg werden soll.















Link kopiert

Es ist ein Ende, das manche in der Landespolitik nicht mehr erwartet hätten. Der Pavillon des Landes auf der Expo Dubai wird nicht abgerissen, sondern Teil einer nachhaltigen Modellstadt. Am Freitag wurde das Haus an die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate übergeben, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. „Das Baden-Württemberg-Haus bleibt damit auch nach der Expo in einer internationalen Modellregion für innovative urbane Räume ein Showcase des Landes und der baden-württembergischen Ingenieurbaukunst, die führend bei umwelt- und ressourceneffizienten Technologien ist“, freute sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.