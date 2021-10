9 Auf der Treppe fehlen eine Woche vor Eröffnung noch die dekorativen Blumen. Foto: Catalin Marin

Kritik, Zweifel und ein Untersuchungsausschuss begleiteten das Projekt Baden-Württemberg Haus auf der Weltausstellung Expo 2020 in Dubai. Und jetzt? Am 1. Oktober beginnt die Weltausstellung.















Stuttgart - Hoch über einer gemalten Blumenwiese mit übergroßen Schmetterlingen erhebt sich ein Holzbaukörper. Erhebt sich? Schon das Gewicht müsste den Pavillon-Bau auf der Weltausstellung Expo 2020 in Dubai schwer wirken lassen. Jedoch: Alles scheint hier in Bewegung, Wellen durchziehen die breite Front. „Die verspiegelten Kerne vermitteln eine gewisse Leichtigkeit“, schwärmt Alexander Rieck, Architekt und Fachreferent am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Gemeinsam mit Messe Freiburg und Ingenieurkammer Baden-Württemberg bildet das Institut das Projektgesellschafts-Trio.