1 Der VW-Bus und die Garage waren nach der Explosion in Weilheim ein Trümmerfeld. Foto: privat

Nach den jüngsten Böller-Attacken in Weilheim platzt mehreren Bürgerinnen und Bürgern der Kragen. Aus ihrer Sicht verharmlosen Stadt und Polizei die Situation.











Dass die Bevölkerung manche Dinge anders wahrnimmt als eine Stadtverwaltung, steht außer Frage. In Weilheim haben die Einlassungen von Hauptamtsleiterin Daniela Braun zu den jüngst erfolgten Explosionen allerdings für Empörung gesorgt. Gleich mehrere Bürgerinnen und Bürger meldeten sich in unserer Redaktion, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Und immer wieder fällt in den Gesprächen das Wort „Angst“. Diese, so heißt es, regiere in der Stadt.

Braun hatte gegenüber unserer Zeitung erklärt, „dass es in Weilheim, wie in jeder Kleinstadt, schon mal einzelne Sachbeschädigungen gegeben hat, eine Bande aber nie auffällig geworden ist.“ Die Hauptamtsleiterin räumte zwar ein, dass die Leute verunsichert seien – und auch sie benutzte das Wort „Angst“, bezog ihre Äußerung aber auf den jüngsten Vorfall am vergangenen Wochenende, als ein sogenannter Polen-Böller einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro anrichtete.

Aus Sicht der Anwohner gibt es in der Stadt „eine Bande“

Für die Anwohnerinnen und Anwohner war die Explosion in der Nacht zum Sonntag, bei der ein VW Bus demoliert und ein Haus beschädigt wurde, hingegen nur die Spitze des Eisbergs. „Das geht doch schon seit Jahren so und wird immer schlimmer“, betont eine Bewohnerin der Brunnenstraße, während eine andere Frau von „Zuständen wie im Wilden Westen“ spricht. Beide Gesprächspartnerinnen, die ihren Namen – Stichwort Angst – nicht in der Zeitung lesen wollen, widersprechen zudem Brauns Einschätzung, dass es in Weilheim keine Bande gebe.

„Das ist ein Gruppe aus 15 bis 20 Jungs und von denen viele mittlerweile dem Alter nach erwachsen sind. Da ist doch jede Woche irgendwas anderes“, erklärt die eine. „Es hat mit Eiern und Tomaten an den Hauswänden angefangen, dann brannten Mülleimer und schließlich wurden Autoreifen zerstochen und Fenster eingeschlagen“, sagt die andere. Zudem habe es schon direkte Gewaltandrohungen seitens der Gruppe, die unter dem Logo „#35“ firmieren, gegenüber ihrer Familie gegeben, ergänzt sie.

Die Explosion in der Amtgasse sorgt in Weilheim für ein „Nachbeben“. Foto: Roberto Bulgrin

Was die beiden Frauen und ein Mann, der ebenfalls in der Innenstadt wohnt, darüber hinaus deutlich machen: Die Bewohner der Altstadt beugen schon seit einiger Zeit dem Schlimmsten vor. Da würden Videoüberwachungen installiert, Fenster und Türen mit Brettern oder ähnlichem verrammelt. „Und wenn man nachts rausgeht, dann nur mit Hund und einem Pfefferspray in der Tasche“, stellen alle drei unisono klar und ärgern sich darüber, dass Stadt und Polizei – so ihre Sicht – die Situation verharmlosen.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, weist diesen Vorwurf zurück: „Die Kripo trägt derzeit alle Fälle zusammen und ermittelt nach den jüngsten Vorfällen akribisch“, sagt er. Die Explosionen hätten längst nicht mehr nur das Potenzial einer Sachbeschädigung, fügt er hinzu, und so seien entsprechende Reaktionen aus der Bevölkerung zu verstehen. „Wir sind deshalb auch sehr dahinter her, dass bei den Ermittlungen etwas herauskommt und rechnen bald mit zählbaren Ergebnissen.“

Bürgermeister Züfle will nicht spekulieren

Weilheims Bürgermeister Johannes Züfle hat zwar gleichfalls Verständnis dafür, „dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Eindrücke schildern“, will sich aber an Spekulationen nicht beteiligen. „Das steht mir nicht zu, obwohl das, was da jetzt vorgefallen ist, schon etwas Besonderes ist. Wir sind im ständigen Austausch mit der Polizei, warten aber die Ermittlungen ab und hoffen, dass die Täter ausfindig gemacht werden“, betont der Rathauschef.

Den direkt Betroffenen indes ist das zu wenig: „Weilheim hat genug!“ „Die Stadt will doch nur ihren Glanz nicht verlieren“ „Man lässt uns im Stich.“ „Wir wollen nicht warten, bis noch Schlimmeres passiert.“ Sätze wie diese fallen von verschiedenen Seiten. Und eine Ankündigung wie „Wenn jetzt nichts unternommen wird, dann wehren wir uns selber“, lassen auf allen Seiten die Alarmglocken womöglich lauter schrillen.