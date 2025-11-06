Explosion um Mitternacht: Sprengsatz vor Kneipe – Murrhardt rätselt über nächtliche Detonation

1 Die Eingangstür der Gaststätte wurde laut der Polizei erheblich beschädigt (Symbolfoto). Foto: Imago/Funke Foto Services

Ein Knall reißt Anwohner aus dem Schlaf, die Tür einer Gaststätte fliegt aus dem Rahmen – wer zündete in Murrhardt mitten in der Nacht einen Sprengkörper?











Mitten in der Nacht zerreißt ein lauter Knall die Ruhe von Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Es ist kurz nach Mitternacht am Donnerstag, als Anwohner der Fornsbacher Straße jäh aus dem Schlaf gerissen werden. Die Ursache: Ein bislang unbekannter Sprengkörper detonierte direkt vor der Tür einer örtlichen Gaststätte.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde bei der Explosion die Eingangstür des Lokals erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack, nicht nur wegen des geschätzten Sachschadens in Höhe von rund 2000 Euro.

Wer zündet in einer Kleinstadt mitten in der Nacht einen Sprengkörper? Und warum ausgerechnet vor einer Gaststätte? Noch tappen die Ermittler im Dunkeln.

Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend nach Zeugen, die zwischen Mittwochabend und den frühen Donnerstagstunden etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Nummer 07361/5800 entgegengenommen.