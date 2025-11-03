Explosion in Nürtingen: Polizei sucht Zeugen – Geldautomaten-Sprenger mit Beute verschwunden

1 Unbekannte haben in der Nacht zum Montag den Geldautomaten der Volksbank in Raidwangen gesprengt. Foto: SDMG

Die Polizei sucht Zeugen zur Sprengung eines Bankautomaten in Raidwangen am Montag um 3.30 Uhr. Die unbekannten Täter sind mit der Beute auf der Flucht.











Einen Geldautomaten der Volksbank haben Unbekannte am frühen Montag in der Talstraße im Nürtinger Stadtteil Raidwangen gesprengt. Gegen 13.30 Uhr sind Anwohner durch einen lauten Knall erwacht. Zeugen haben beobachtet, wie vier maskierte Unbekannte in einen dunklen Wagen einstiegen.

Mit dem Fahrzeug fuhren sie dann, so der Bericht des Polizeipräsidiums Reutlingen, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neckartailfingen. Ein Polizeisprecher geht davon aus, dass die Täter über die B 27 in Richtung Stuttgart geflüchtet sind. Obwohl sofort mit mehreren Streifenwagen nach ihnen gefahndet wurde, fehlt jede Spur. Wie viel Geld die Unbekannten erbeutet haben, ist nicht bekannt.

Vor Ort haben die Beamten den stark beschädigten Automaten und den erheblich beschädigten Vorraum der Bank vorgefunden. Durch die enorme Wucht der Explosion wurde nach Angaben der Polizei das Gebäude beschädigt. Eine Wohnung, die sich über der Bank befindet, ist derzeit wohl nicht bewohnt. Verletzt wurde wohl niemand. Über die Höhe des Schadens ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt mit Experten des Landeskriminalamtes und mit der Spurensicherung seit den frühen Morgenstunden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Besitzer von Garagen, Scheunen oder landwirtschaftlichen Gebäuden, die Aufbrüche festgestellt haben, sollten diese der Polizei mitzuteilen. Möglicherweise haben die Täter dort Fahrzeuge untergestellt.

Mehrere Sprengungen von Geldautomaten im Kreis Esslingen

Sprengungen von Geldautomaten gab es im Kreis Esslingen immer wieder. Am 23. Juni dieses Jahres haben Unbekannte in Aichtal einen Geldautomaten gesprengt. Am 20. November 2024 blieb es in Unterlenningen beim Versuch. In Leinfelden wurde am 11. Dezember 2023 der Automat einer Bankfiliale gesprengt. Das Landeskriminalamt setzt auf Prävention. Dazu gehören sprengsichere Tresore und das Ausprobieren von Technologien, die Täter abschrecken oder ihre Beute unbrauchbar machen. „Die Banken sind meines Wissens mit Hochdruck daran, die Automaten mit Sicherheitstechnik auszustratten“, postete Nürtingens OB Johannes Fridrich in den sozialen Medien. Er hofft, dass die Täter bald gefasst werden.

Hinweise an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/39 90-0 oder an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 0 70 22/92 24-0.