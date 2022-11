1 Die Feuerwehr rückte zur Räumung des Tatorts an. Foto: SDMG/Kohls

In Neuhausen (Kreis Esslingen) war in der Nacht auf Freitag eine laute Explosion zu hören. Unbekannte Täter hatten offenbar einen Geldautomaten gesprengt. Der Schaden am Gebäude ist immens.















In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in der Marktstraße in Neuhausen (Kreis Esslingen) einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die drei Täter mit der Beute in einem Sportwagen in Richtung Esslinger Straße und Autobahn, teilte die Polizei mit. Eine groß angelegte Fahndung verlief erfolglos.

Gebäude massiv beschädigt

Durch die heftige Explosion gegen 2.15 Uhr wurde das Gebäude massiv beschädigt, Trümmerteile wurden auf die Straße geschleudert. Der Schaden liegt laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurden den Angaben eines Polizeisprechers zufolge niemand, zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht. Die Marktstraße wurde für die Spurensicherung und weitere Maßnahmen am Tatort gesperrt.