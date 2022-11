1 Der Raum, in dem der Geldautomat stand, ist völlig zerstört worden. Foto: SDMG/ Kohls

Gegen 2.15 Uhr wurden die Anwohner rund um die Marktstraße 9 in Neuhausen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Der Geldautomat der Kreissparkassenfiliale (KSK) im Erdgeschoss des Gebäudes war aufgesprengt und leer geräumt worden. Nach Angaben der Polizei sahen Zeugen drei Männer mit einem einem schwarzen Audi RS 6 Avant in Richtung Esslinger Straße flüchten. Immer wieder würden Fahrzeuge dieses Typs für solche Verbrechen verwendet, erklärt Michael Schaal von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen. Der Vorfall passt zu einer Reihe ähnlicher Taten, verübt durch organisierte Banden. Im Kreis Esslingen zuletzt 2020 – damals sprengten die Täter in Echterdingen den Geldautomaten der Commerzbank-Filiale aus der Wand.

Die Täter schlagen laut Schaal in der Nähe von Autobahnen oder Schnellstraßen zu, um rasch fliehen zu können. Auch diesmal entkamen sie. Die Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber blieb bislang ohne Erfolg. Nun suchen die Ermittler nicht nur nach Zeugen zu der Tat, sondern auch nach Besitzern von Scheunen, die in den vergangenen Tagen aufgebrochen wurden – denn in früheren Fällen haben die Kriminellen das Fluchtfahrzeug vor der Tat versteckt, wie der Polizeisprecher erläutert.

Immer mehr Fälle in Europa

Wie groß die erbeutete Geldmenge ist, ist nicht bekannt. Der Raum, in dem der Automat aufgestellt war, wurde zerstört. Durch die Wucht der Detonation sind auch weitere Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden, vor allem Räume der Bankfiliale. Diese bleibt nach Angaben von KSK-Pressesprecher Ulrich Unger vorerst geschlossen, ab kommender Woche sollen, wenn möglich, wieder Beratungsgespräche in den Büroräumen im hinteren Teil des Gebäudes stattfinden. Eine Bargeldversorgung in der Filiale sei aktuell nicht möglich. Ersatzweise erhielten Kundinnen und Kunden am Geldautomaten der Baden-Württembergischen Bank in Neuhausen gebührenfrei Bargeld. Für die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist es nicht der erste Fall, 2018 wurde in Schlaitdorf ein Automat gesprengt. Inwieweit die Bank mit neuen Vorkehrungen reagieren wird, dazu konnte Unger zunächst keine Aussage treffen. „Wir müssen noch überlegen, was unsere weiteren Schritte sind.“ Die Zahl der Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten nimmt in Europa zu. Das hat kürzlich Europol mitgeteilt. In Deutschland registrierte das Bundeskriminalamt 2021 demnach 287 Fälle, 2020 waren es noch 268. In diesem Jahr wird eine weitere Zunahme erwartet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter Telefon 07 11 / 3 99 00 entgegen.