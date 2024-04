Explosion in Neuffen: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Explosion in Neuffen

1 Die Polizei rückte in der Nacht aus, nachdem Anwohner einen lauten Knall gemeldet hatten. (Symbolfoto) Foto: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Neuffen (Kreis Esslingen) einen Zigarettenautomat gesprengt. Anwohner hatten um kurz nach drei Uhr den Notruf gewählt.











Link kopiert

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Neuffen (Kreis Esslingen) einen Zigarettenautomat in der Auchtertstraße gesprengt. Anwohner hatten laut Polizei einen Knall gehört und kurz nach drei Uhr den Notruf gewählt. Vor Ort entdeckten die Beamten den demolierten Automaten. Wie genau er gesprengt wurde, ist noch unklar, auch über mögliches Diebesgut liegen noch keine genaueren Erkenntnisse vor.