Explosion in Eislingen an der Fils: Brandanschlag auf Pizzeria – Polizei fasst zwei Verdächtige

13 Die Polizei ermittelt am Tatort in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen). Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es in einer Pizzeria im Landkreis Göppingen einen lauten Knall. Die Glasscheiben in den Fenstern zerspringen. Was ist passiert?











Unbekannte haben einen Brandanschlag auf eine Pizzeria in Eislingen an der Fils verübt. Nach Informationen unserer Zeitung detonierte in der Nacht auf Samstag gegen 01.40 Uhr mutmaßlich ein Molotowcocktail im Innenraum der Pizzeria D‘Onofrio in der Hauptstraße der 20 000-Einwohner-Stadt im Kreis Göppingen.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie weisen Brandverletzungen auf – einen Mann brachten die Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten Sturmmasken bei den beiden mutmaßlichen Tätern sicher.

Brennende Flasche in Pizzeria geworfen

Zeugen hatten laut den Informationen unserer Zeitung beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Personen eine brennende Flasche in die Gaststätte warfen – und danach in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – auch ob es sich bei dem Anschlag um einen Konflikt rivalisierender Gruppen handelt oder eine Spur zur italienischen Organisierten Kriminalität (IOK) führt.

Wirt hat Glück um Unglück

Glück im Unglück hatte der Betreiber der Gaststätte: Er und eine weitere Person waren zum Zeitpunkt des Brandanschlags in dem italienischen Lokal – vermutlich mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die beiden Männer blieben unverletzt. Der Wirt löschte den in der Folge ausgebrochenen Brand mit einem Feuerlöscher.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Der Tatort ist abgesperrt. Trümmer und Scherben flogen bis zur anderen Straßenseite. Fenster barsten, die Pizzeria wurde im Innenraum komplett zerstört, das Inventar ist zu einem Großteil beschädigt. Der Polizei zufolge kann das Lokal vorerst nicht weiter betrieben werden.