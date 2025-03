Explosion in Aichwald: Bagger brennt vollständig aus

Explosion in Aichwald

1 Ein kleiner Bagger fing auf einem Gelände in Aichelberg (Kreis Esslingen) Feuer. Foto: /imago/Manfred Segerer

Durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt fanden am Donnerstagabend in Aichwald (Kreis Esslingen) Anwohner auf einem nahe liegenden Grundstück einen kleinen Bagger, der in Flammen stand.











Ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist beim Brand eines Kleinbaggers am Donnerstagabend in Aichelberg, das zur Gemeinde Aichwald gehört, entstanden.

Laut Polizei hörten Anwohner kurz nach 22 Uhr Knallgeräusche in der Schnaiter Straße und stellten beim Nachschauen einen brennenden Bagger auf einem Grundstück fest. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug aus. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.