1 Bei der Sprengung ging einiges zu Bruch. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Mittwoch in Lorch einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion hatte viele Anwohner aufgeschreckt.















In der Nacht zum Mittwoch hat eine Explosion einige Anwohner in Lorch (Ostalbkreis) aufgeschreckt. Zwei Männer hatten gegen 2.40 Uhr einen Bankautomaten gesprengt und waren anschließend auf einem silbernen Motorroller in Richtung Breitachstraße geflüchtet. Das berichtet die Polizei.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter unerkannt entkommen. Erbeutet hatten sie laut der Polizei nichts. Bei der Sprengung entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07361/ 5800 zu melden.