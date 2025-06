Explosion im Kreis Esslingen: 19-Jähriger zündet Hecke an und verletzt sich dabei schwer

1 Ein junger Mann im Kreis Esslingen hat versucht, eine Hecke mit Benzin zu entfernen und sich dabei schwere Brandverletzungen zugezogen (Symbolfoto). Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 19-Jähriger versucht am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr, eine Hecke durch Anzünden mit Benzin zu entfernen. Dabei kommt es zu einer Explosion, der 19-Jährige wird schwer verletzt.











Nach einer Explosion am Dienstagabend in Neuffen (Kreis Esslingen) sind nun die Hintergründe bekannt geworden. Ein 19-Jähriger musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, nachdem er Benzin über eine Efeuhecke in einem Garten im Uracher Weg geschüttet und die Pflanzen angezündet hatte. Er hatte die Hecke entfernen wollen. Da sich dabei auch der in der Nähe stehende Benzinkanister entzündete und daraufhin explodierte, zog sich der junge Mann schwere Brandverletzungen zu.

Vor dem Überbringen ins Krankenhaus leistete eine Polizeistreife, die unmittelbar nach dem Unglück eintraf, Erste Hilfe. Nach Eintreffen der Notärzte wurde er zudem vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen und so ein Übergreifen auf umstehende Wohnhäuser verhindern.