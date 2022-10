Weil gegen Althusmann Vor Landtagswahl in Niedersachsen: SPD siegessicher

Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. SPD und CDU liegen in Umfragen mehrere Prozentpunkte auseinander. Nicht nur die Frage, wer stärkste Kraft wird, dürfte am Wahlabend für Spannung sorgen.