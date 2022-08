1 Der Klimaschutz, wie ihn der Verkehrsminister vorschlägt, überzeugt den Expertenrat der Bundesregierung nicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) fremdelt mit dem Klimaschutz. Dabei ist der keine Option, sondern gesetzliche Pflicht. Dieses Missverhältnis ist ein starkes Stück, sagt Thorsten Knuf.















Das Bundesverkehrsministerium in Berlin war in den vergangenen Legislaturperioden ein Ort, an dem politische Minderleister im Range eines Ministers ihr Unwesen treiben konnten. Andreas Scheuer und Alexander Dobrindt (beide CSU) machten dort allerlei Wind, aber bestimmt keine zukunftsträchtige Verkehrspolitik. Der jetzige Hausherr Volker Wissing (FDP) hat die Aufgabe, es besser zu machen.