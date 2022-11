1 Jörg Sanzenbacher vom Verein Esslingen-Feinstaub-Lärm Foto: privat

Sie spenden wohlige Wärme, verschlechtern aber die Luftqualität: Holzöfen haben ein problematisches Image. Der Verein Esslingen-Feinstaub-Lärm will in einer Veranstaltung Experten zu Wort kommen lassen und über den richtigen Gebrauch informieren.















Link kopiert

Glücklich, wer einen Holzofen im Wohnzimmer stehen hat. Damit kommt man gut durch die Übergangszeit und im Notfall auch über den Winter. Im Angesicht der aktuellen Energiekrise gilt das noch mehr als sonst. Doch das Verfeuern von Holz hat Folgen für die Luftqualität. Der Verein Esslingen-Feinstaub-Lärm lädt zu einer Infoveranstaltung mit Experten der Universität Stuttgart ein. Man wolle den Nutzern praktische Tipps für das Heizen mit Holz geben, sagt Jörg Sanzenbacher von der Initiative.

Herr Sanzenbacher, worauf hebt Ihre Info-Veranstaltung ab?

Zum einen soll die Veranstaltung darüber informieren, warum Holzfeuerungen schädlich sind. Zum anderen erklären die Experten, wie man einen Holzofen richtig betreibt. Ein falsch betriebener Holzofen stößt das Vielfache an Feinstaub und anderen Schadstoffen aus als das Bundes-Immissionsschutzgesetz erlaubt.

Aber Holz hat doch eine neutrale CO2-Bilanz: Beim Verbrennen wird nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wie der Baum zuvor gebunden hat. Das Heizen mit Holz müsste klimaschonend sein.

Holzfeuerungen stoßen rund dreimal so viel CO2 aus wie zum Beispiel Erdgasfeuerungen. Die Annahme ist, dass dieses CO2 beim Verrotten von Bäumen sowieso freigesetzt wird. Das stimmt aber so nicht. Ein Teil des Kohlendioxid wird beim Verrottungsprozess im Waldboden gespeichert. Bäume sind in der Lage, Jahrzehnte bis Jahrhunderte lang Kohlendioxid zu speichern. Außerdem steht Holz als Brennstoff in Konkurrenz mit dem Baustoff Holz.

Welche Lösungsansätze sehen Sie für diese Problematik?

Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, fordert, dass Holz nur noch für langlebige Produkte verwendet wird oder im Wald verbleibt. Der Wald würde so als Speicher von Kohlendioxid gestärkt werden. Auch das Bundesumweltministerium weist darauf hin, dass das Heizen mit Holz nicht klimaneutral ist und der Wald zur Reduktion von Kohlendioxid benötigt wird. Anfallende Resthölzer sollten aus meiner Sicht in Fernwärmenetzen genutzt werden wie zum Beispiel im Scharnhauser Park in Ostfildern. Hier können leistungsfähige Filter zum Einsatz kommen.

Müssen Holzöfen und Holzheizungen im Haus nicht mit einem Filter betrieben werden?

Leider nein. Selbst neue Öfen dürfen beim Zulassungstest im Labor deutlich mehr Feinstaub ausstoßen als ein über 20 Jahre altes Dieselauto ohne Filter. Im Realbetrieb wird dieser Grenzwert sogar um ein Vielfaches überschritten. Auch Pelletheizungen dürfen ohne Filter betrieben werden, allerdings ist hier eine falsche oder missbräuchliche Bedienung weitgehend ausgeschlossen. Bei großen Pelletanlagen werden noch wenige, aber zunehmend wirksame Abscheider eingesetzt.

Esslingen hat 1999 eine Satzung verabschiedet, die das Verfeuern von Holz in Kaminöfen beschränkt. Gilt diese auch jetzt noch?

Ja, die Satzung gilt im gesamten Stadtgebiet. Holz darf nicht zu Heizzwecken verwendet werden. Wer eine Pelletheizung installieren möchte, muss in Esslingen eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Die Satzung bietet die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen mit einer Filterpflicht zu verknüpfen. Komfortöfen dürfen nur gelegentlich benutzt werden, je fünf Stunden an acht Tagen im Monat.

Informationen zur Veranstaltung

Thema

Welche Probleme verursachen Holzöfen in Wohngebieten und welche Lösungen gibt es? Der Verein Esslingen-Feinstaub-Lärm lädt zu einer Info-Veranstaltung mit einer Diskussion über dieses Thema ein. Dabei referieren die beiden Wissenschaftler Ulrich Vogt und Marc Oliver Schmid von der Universität Stuttgart, Abteilung Rauchgasreinigung und Luftreinhaltung des Instituts für Feuerungs- und Kraftwerktechnik (IFK).

Tipps

Die Veranstaltung soll den Eigentümern von Holzöfen auch einige praktische Tipps geben. Sie findet am Mittwoch, den 16. November, von 19 bis 21 Uhr im Forum Esslingen im Zentrum für Bürgerengagement in der Schelztorstraße 38 statt. Der Verein Esslingen-Feinstaub-Lärm mit dem Vorsitzenden Jörg Sanzenbacher setzt sich für eine effektive Luftreinhaltung und für Lärmschutz ein, sowohl beim Straßenverkehr als auch beim Heizen und in der Stadtplanung.