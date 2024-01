Expertengespräch: In 13 Jahren zum A-Bitur

In 13 Jahren zum A-Bitur

1 Mit Leidenschaft dabei und auf einer Wellenlänge: Martin Hägele (links) und Markus Scherbaum. Foto: /Herbert Rudel

Die Kindersportexperten Martin Hägele und Markus Scherbaum treffen sich zum Jahresstart-Gespräch, erkennen viele Gemeinsamkeiten und haben sich eine Menge zu sagen.











Schon auf dem Weg vom Eingang zwei Stockwerke höher in die Redaktion diskutieren Martin Hägele und Markus Scherbaum über die Rolle des Torhüters im Fußball und im Handball, für die Hägele einstmals den Begriff „Torspieler“ geprägt hat. Man merkt sofort: Die beiden Männer, die sich beim traditionellen EZ-Doppelgespräch zum Jahresstart zum ersten Mal treffen, haben sich auf Anhieb viel zu sagen. Sie kommen aus verschiedenen Sportarten, haben dort beide hochklassig, aber auf unterschiedlichen Positionen gespielt – Scherbaum stand im Tor – und teilen seit einigen Jahren eine Leidenschaft: Kinderfußball beziehungsweise -handball. Und sie haben sich von Esslingen und Neuhausen aus den Ruf eines der, wenn nicht des Experten auf ihrem Gebiet in Deutschland erarbeitet. Womit sie manchmal auch so etwas wie der Rufer im Walde sind.