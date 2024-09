Experten für Gebärmutterhalskrebs in Esslingen: Der Krebs, der sich vermeiden lässt

Experten für Gebärmutterhalskrebs in Esslingen

1 Die Leitende Oberärztin Cornelia Kurz (links) und Oberärztin Gundega Galindoma wollen Frauen beste Betreuung bieten. Foto: Roberto Bulgri/n

Wenn eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung Auffälligkeiten zeigt, muss rasch Klarheit her. An der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Esslinger Klinikum gibt es eine der ganz wenigen zertifizierten Dysplasieeinheiten im Südwesten.











Viele Frauen beschleicht vor einem Besuch bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt ein mulmiges Gefühl. Bringt die Untersuchung ein beruhigendes Ergebnis, ist alles rasch vergessen. Bei Auffälligkeiten muss jedoch rasch Klarheit her. An der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Esslinger Klinikum gibt es eine der ganz wenigen zertifizierten Dysplasieeinheiten im Südwesten – ihre Aufgabe ist die Begutachtung und notfalls Behandlung von Zellveränderungen im Genitalbereich. Chefarzt Professor Alexander Hein und seine Kolleginnen Cornelia Kurz und Gundega Galindoma wollen Frauen bestmögliche Betreuung bieten, und sie werben dafür, die Möglichkeiten zur Vorsorge zu nutzen: Gebärmutterhalskrebs ist eine der wenigen Krebsarten, die sich durch Impfung verhindern lassen.