Experte für Bauchchirurgie: Top-Chirurg aus Nürtingen wird neuer Chefarzt an Medius Klinik Ostfildern-Ruit

1 Dr. Tobias Leibold forschte bereits am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York Foto: Medius Kliniken

Der gebürtige Nürtinger Dr. Tobias Leibold sammelte bereits international Erfahrungen. Im Juli wird der Chirurg Chefarzt an der Medius Klinik Ostfildern-Ruit.











Ein Toparzt geht, ein neuer kommt. Laut Mitteilung der Medius Kliniken übernimmt ab Juli der gebürtige Nürtinger Dr. Tobias Leibold den Chefarztposten am Klinikstandort Ostfildern-Ruit in der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie von Dr. Klaus Kraft.

Laut Mitteilung hat Kraft die Abteilung „über Jahrzehnte hinweg zu einem der führenden Zentren für minimalinvasive Chirurgie in Baden-Württemberg entwickelt.“ Ab Juli 2026 übernimmt Kraft die Leitung des neu gegründeten Hernienzentrums in Kirchheim. Eine Hernie ist ein Bruch der Bauchwand. Bis zum Weggang von Kraft arbeiten die beiden zusammen und regeln die Übergabe.

Klinik Ostfildern bekommt Experten für roboterunterstützte Chirurgie

Sein Nachfolger Leibold muss sich aber nicht verstecken, was die Eignung angeht: Der 50-Jährige verfügt laut Mitteilung über eine außergewöhnlich breite operative Erfahrung und zählt zu den wenigen ausgewiesenen Viszeralchirurgen, die auf robotergestützte Eingriffe mit dem Da-Vinci-System spezialisiert sind. Dabei handelt es sich um ein minimalinvasives Operationsverfahren. Einer seiner Schwerpunkte sei die Krebschirurgie, insbesondere bei Tumoren der Bauchspeicheldrüse und des Enddarms.

Geschäftsführer Jörg Sagasser freut sich über die Neuanstellung. Foto: Horst Rudel

Vom New York über Stuttgart zurück nach Ostfildern

Nach seiner Einarbeitung am Standort Ostfilderin-Ruit wird Leibold im Juli 2026 dann auch den Chefarztposten der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie an den beiden anderen Klinikstandorten in Kirchheim und Nürtingen übernehmen.

„Dass er als gebürtiger Nürtinger auch eine enge persönliche Verbindung zur Region mitbringt, macht ihn umso mehr zu einem echten Glücksgriff“, wird Jörg Sagasser, Geschäftsführer Medizin der Medius Kliniken, zitiert. „Mit Dr. Leibold gewinnen wir einen hervorragend ausgebildeten und hochengagierten Viszeralchirurgen.“

Tobias Leibold studierte Medizin in Frankfurt und Ulm. Anschließend forschte er am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. Zuletzt war er neun Jahre lang als leitender Oberarzt am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart tätig.