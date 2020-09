Hochexplosive Stoffe werden im Hafen gefährlich nahe an der Wohnbebauung gelagert. Wie, so fragen sich viele, konnte es zu der katastrophalen Explosion in Beirut kommen? Andreas Fritz aus Esslingen weiß Antworten. Er lebte mehrere Monate in Beirut und hat seine Diplom-Arbeit über die Stadtentwicklung geschrieben.