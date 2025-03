Exotische Klänge in Denkendorf: Das faszinierende Universum der Weltmusik

Entwicklungshilfe aus Neuhausen Zahnärztin aus Tibet setzt auf Kommunikation

Sonam Sangmo, die Patentochter des Zahnarztes Rainer Roos, arbeitet jetzt in dessen Praxis in Neuhausen. Das findet die 29-Jährige spannend. Sie will sich in Deutschland zur Kieferorthopädin weiterbilden lassen will.