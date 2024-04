Exotische Bäume im Höhenpark Killesberg: Selten und blütenweiß: Stuttgarts Taschentuchbäume

3 Taschentuchbaum in voller Blüte Foto: Jo Hinko

Schon mal was vom Taschentuchbaum gehört? Oder einen gesehen? Wer sich dafür interessiert, sollte den Höhenpark Killesberg oder den Schlosspark Hohenheim besuchen. Dort stehen mehrere Exemplare der exotischen Bäume – und hängen aktuell voller blühender Taschentücher.











Die Redaktion ist dankbar für Beobachtungen ihrer Leserinnen und Leser! In diesem Fall für einen Hinweis von Jo Hinko, Fotokünstler aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Er macht auf zwei exotische Bäume im Höhenpark Killesberg aufmerksam, die gerade in voller Blüte stehen und aus nachvollziehbaren Gründen den Namen Taschentuchbäume tragen.

Bäume mit taschentuchartigen Blüten sind eine Seltenheit. Sie stammen ursprünglich aus West-China, wo der Franziskaner-Pater Armand David 1865 auf sie aufmerksam wurde und ihnen (s)einen lateinischen Namen verpasste: Davidia involucrata. . 1897 gelang es laut Uni Hohenheim dem französischen Missionar Pater G. Farges Samen des Baumes nach Paris zu senden. 1906 erblühte demnach erstmals ein Taschentuchbaum in Europa.

Vier Wochen früher dran mit der Blüte

Im Baumbestand des Höhenparks Killesberg zählen die beiden schätzungsweise 60 und 30 Jahre alten Taschentuchbäume zu den botanischen Stars und sind echte Hingucker – besonders wenn sie blühen, was üblicherweise im Mai und Juni der Fall ist. Dieses Jahr hängen die beiden Bäume jetzt schon voller Taschentücher, wie die Aufnahme von Leser Hinko zeigt. „Wegen der warmen Witterung im April ist alles vier Wochen früher dran“, erklärt die Landschaftsarchitektin Anja Neupert, die im Garten-, Friedhofs- und Forstamt der Stadt für den Höhenpark zuständig ist. Die Taschentuchbäume seien bei den Parkbesuchern ein beliebtes Fotomotiv.

Der Taschentuchbaum wird auch als Taubenbaum bezeichnet

Sie selbst hat große Freude an den ausladenden, winterharten Bäumen mit den markanten Blüten, von denen sich auch in der Wilhelma (eines) und im Schlosspark Hohenheim (fünf) Exemplare befinden. Der älteste Taschentuchbaum in Hohenheim wurde 1938 gepflanzt. Manche Betrachter fühlen sich beim Anblick der Blüten übrigens weniger an Taschentücher, sondern an einen Schwarm Tauben erinnert, weshalb die Bäume gelegentlich auch Taubenbäume genannt werden. So oder so gilt der Hinweis: die Blüten bitte nur anschauen und nicht pflücken oder gar schneuzen.