1 Der Mann wird als etwa 30 bis 35 Jahre alte und dunkelhaarig beschrieben. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei fahndet nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der an einer Bushaltestelle in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) sein Glied entblößt haben soll.















Wolfschlugen - Ein noch unbekannter Mann soll sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Nürtinger Straße in Wolfschlugen entblößt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann wird als etwa 30 bis 35 Jahre alte und dunkelhaarig beschrieben. Er soll eine blaue Arbeitshose sowie eine dunkle Arbeitsjacke getragen haben, als er an der Bushaltestelle, auf Höhe der Sportanlagen, mehreren Passanten sein Glied zeigte. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.