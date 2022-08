1 Der Polizeiposten Plochingen bittet um Zeugenhinweise. Foto: picture alliance /Patrick Seeger

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) vor einer 33-Jährigen entblößt und onaniert.















Eine 33 Jahre alte Frau war der Polizei zufolge am Mittwoch kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem Kinderwagen in der Unterführung der Kronenstraße in Richtung Bruckenwasen in Plochingen unterwegs. Dort traf sie auf den Mann, der sich vor ihr entblößte und onanierte.

Nachdem sie ihn angeschrien hatte und zügig aus der Unterführung lief, entfernte sich der Mann über einen Trampelpfad in Richtung Fischerhütte. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und trug ein graues T-Shirt sowie eine lange, weiße Hose. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/3070 um Hinweise.