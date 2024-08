Exhibitionist in Plochingen: Erst unten ohne und dann ganz nackt

Exhibitionist in Plochingen

1 Die Plochinger Polizei (Symbolbild) hat einen nackten Mann vorübergehend festgenommen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 66-Jähriger ist in Plochingen mit nacktem Unterkörper Rad gefahren – und hat sich dann vor einem Ehepaar vollends ausgezogen. Die Polizei fasste den Nackten wenig später.











Wegen des Verdachts auf exhibitionistische Handlungen ermittelt die Plochinger Polizei gegen einen 66-Jährigen, der am Freitag gegen 10.15 Uhr im Bereich der Schlierbachwiesen mit nacktem Unterleib auf seinem Fahrrad unterwegs war und Passanten belästigt hat. Ein Ehepaar, dem der Mann im Bereich des Yachtclubs begegnet war, hatte Alarm geschlagen, da sich der Radler, als er das Paar sah, komplett auszog – und dann in Richtung Altbach flüchtete. Die Polizei fasste den immer noch Nackten wenig später und wie sich bei den Ermittlungen zeigte, war der 66-Jährige bereits am Vortag mehrmals aufgefallen, ohne dass die Polizei verständigt wurde. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.