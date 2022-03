Exhibitionist in Ostfildern

1 Der Exhibitionist wurde an Ort und Stelle festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Freitagnachmittag belästigte ein betrunkener, nackter Mann eine Frau mit ihren zwei Kindern. Der Mann konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden.















Am Freitagnachmittag hat in Ostfildern, im Bereich Scharnhäuser Park, ein mutmaßlicher Exhibitionist für Unruhe gesorgt. Gegen 16.10 Uhr hielt sich der 44-jährige Mann im Bereich der Markthalle auf und hat im Beisein zweier 5- und 7-jähriger Kinder sowie deren 37-jähriger Mutter uriniert, bevor er begann an seinem Glied zu manipulieren.



Als die Frau den Mann bemerkte, rief sie sofort über den Notruf die Polizei. Der 44-Jährige konnte kurze Zeit später an Ort und Stelle festgenommen werden. Der erheblich alkoholisierte Mann wurde für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Filderstadt verbracht.