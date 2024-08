Exhibitionist in Nürtingen: Unbekannter onaniert mehrmals vor Frau – Zeugen gesucht

Exhibitionist in Nürtingen

Ein Exhibitionist läuft am Freitag in Nürtingen (Kreis Esslingen) einer Spaziergängerin hinterher. Währenddessen hält er immer wieder an, um zu masturbieren. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 50 Jahre alten Mann.











Ein Unbekannter hat am Freitag in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrmals vor einer 41 Jahre alten Spaziergängerin onaniert. Wie die Polizei mitteilt, führte die Frau auf dem Neckarweg ihren Hund aus. Gegen 10.40 Uhr fiel ihr in der Nähe der Lauterstraße auf, dass ihr ein Exhibitionist folgte.

Zwischen 30 und 50 Meter von der Frau entfernt hielt der Mann immer wieder an. Den Blick auf die 41-Jährige gerichtet, masturbierte er mit bis zu den Oberschenkeln heruntergezogenen Hosen.

Schlanke Figur und graue Haare

Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Exhibitionist wird als etwa 1,70 großer und etwa 50 Jahre alter Mann mit schlanker Figur und kurzen, grauen Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Jogginghose und ein hellblaues Polohemd getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 0 70 22/9 22 40 entgegen.