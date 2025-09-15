Exhibitionist in Nürtingen: Unbekannter belästigt Frauen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem sich ein Mann in der Nacht zum Samstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Öffentlichkeit selbstbefriedigt hat.











﻿Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr hat ein Exhibitionist in Nürtingen (Kreis Esslingen) zwei Frauen belästigt. Der Unbekannte stand im Einsteinweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite und begann, sich vor den Passantinnen selbst zu befriedigen. Laut Polizei sprach eine der Frauen den Mann an, worauf er in Richtung Robert-Mayer-Straße wegging.

Der Gesuchte wird als kräftig beschrieben und trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Kapuzenpullover. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Telefon 07 022 / 92 24 0.