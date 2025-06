Exhibitionist in Nürtingen: Frau mit Kind beim Freibad von Unbekanntem belästigt

1 Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Verdächtigen um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: imago images/Einsatz-Report24

Ein noch unbekannter Mann hat am Freitag in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Nähe des Freibades masturbiert und dabei eine Frau belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Am Freitagnachmittag hat ein Exhibitionist eine Frau in der Badstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) belästigt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16 Uhr, als die Frau mit ihrem Kinderwagen vom Freibad in Richtung Parkplatz spaziert ist.

Der Mann hat demnach zunächst an einem Schotterweg uriniert und anschließend vor der Frau masturbiert. Dabei hat er die Frau direkt angesehen.

Die Frau stieg daraufhin in ihren Pkw ein. Der Täter flüchtete dann mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Er war etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und trug Jeans sowie ein hellblaues T-Shirt. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter 0 70 22 / 9 22 40 entgegen.