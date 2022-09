Exhibitionist in Neuhausen

1 Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine 16-Jährige war am Mittwochabend zu Fuß in Neuhausen (Kreis Esslingen) unterwegs, als ein unbekannter Exhibitionist wenige Meter hinter ihr seine Hose öffnete und onanierte. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Exhibitionist soll am Mittwochabend an der Einmündung Bahnhofstraße/Filderstraße in Neuhausen eine Jugendliche sexuell belästigt haben. Die 16-Jährige war laut Polizei gegen 19.50 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie bemerkte, dass ein Mann wenige Meter hinter ihr seine Hose geöffnet hatte und onanierte. Sie ergriff die Flucht und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Die 16-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: 1,75 Meter groß, normale Statur, kurze braune Haare und ein kurzer Vollbart. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jeans und eine Winterjacke. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07158/ 9516-0 zu melden.