Exhibitionist in Neuhausen

Ein Unbekannter onaniert am Dienstagmittag in Neuhausen (Kreis Esslingen) vor einer Frau. Die Polizei sucht Zeugen.















Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Dienstagmittag in der Scharnhäuser Straße in Neuhausen auf den Fildern eine Frau belästigt haben soll, fahndet die Polizei.

Die Frau war den Angaben zufolge gegen 12.40 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes unterwegs, als sich der Unbekannte vor ihr entblößte und onanierte. Die Frau rannte daraufhin davon und bat einen Passanten, die Polizei zu verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Der Mann war mit einer Camouflage-Hose, einer schwarzen Jacke mit weißen und roten Streifen sowie grauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07158/9516-0.