Ärgernis am Aileswasensee

Exhibitionist in Neckartailfingen

1 Der Exhibitionist störte nicht nur den Badeausflug des jungen Paares, auch andere Badegäste fühlten sich belästigt (Symbolbild). Foto: picture alliance / Franziska Kraufmann

Am Samstagnachmittag belästigte ein Exhibitionist am Aileswasensee (Kreis Esslingen) ein junges Paar. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neckartailfingen - Am Samstagnachmittag ist am Aileswasensee ein Exhibitionist aufgetreten und in der Folge festgenommen worden. Der 39-jährige Mann aus Stuttgart legte sich gegen 16:35 Uhr neben ein junges Paar im FKK-Bereich und begann zu onanieren.

Auch andere Badegäste konnten dies beobachten. Die hinzugerufene Security verständigte die Polizei und hielt bis zum Eintreffen der Streife den Mann fest.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.