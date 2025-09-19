Exhibitionist in Lichtenwald: Radfahrer belästigt Frauen am Friedhof – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt nach der Belästigung und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Am Donnerstag wurden in Lichtenwald (Kreis Esslingen) zwei Frauen von einem noch unbekannten Mann belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ Ein Mann hat am Donnerstagabend in Lichtenwald zwei Frauen sexuell belästigt. Die beiden Frauen hielten sich gegen 19.45 Uhr in der Straße Gassenäcker im Bereich des Friedhofs auf, als ihnen der Unbekannte nach Polizeiangaben auf seinem Fahrrad entgegen kam.

Kurz vor den Frauen soll der Radler seine Geschwindigkeit verringert und im Vorbeifahren masturbiert haben. Anschließend fuhr er davon.

Der Gesuchte war etwa 35 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß. Er hatte eine athletische Figur, vermutlich dunkle Haare und trug eine schwarze Radlerhose. Dazu hatte er ein Radtrikot in Schwarz-Blau und einen dunklen Helm. Er fuhr auf einem dunklen Rennrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 0 um Hinweise.