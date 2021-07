1 Der Exhibitionist wird von der Polizei gesucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

In Leinfelden-Echterdingen hat sich am Montagnachmittag ein Unbekannter an einem S-Bahnhof selbst befriedigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Leinfelden-Echterdingen - Ein Unbekannter hat sich am Montagnachmittag am S-Bahnhof in der Rohrer Straße in Leinfelden-Echterdingen in aller Öffentlichkeit selbst befriedigt. Gegen 17.45 Uhr stand der Mann den Angaben der Polizei zufolge zunächst neben einer Frau am Gleis, ging dann zum gegenüberliegenden Gleis und onanierte dort an seinem entblößten Glied. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Personenbeschreibung zufolge ist der Mann etwa 170 cm groß, 30 Jahre alt und schlank. Er hatte zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare und hat einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer grünen Bomberjacke, einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen.