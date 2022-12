Verkehrsunfall in Filderstadt Betrunkene kommt von Straße ab

In Filderstadt (Kreis Esslingen) kam es am Freitagabend in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Dabei driftete eine betrunkene 60 Jahre alte Frau von der Straße ab. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3.000 Euro geschätzt.