Ein bislang noch unbekannter Mann hat sich am Dienstagvormittag an einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in Filderstadt vor einer Frau befriedigt. Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der Unbekannte gegen 10.15 Uhr an der in Fahrtrichtung Ortsmitte gelegenen Bushaltestelle Waldstraße neben eine Frau auf die Bank und befriedigte sich selbst. Danach ging er zu Fuß die Waldstraße in Richtung Wald entlang. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf den Tatverdächtigen nach.