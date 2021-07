1 Ein Unbekannter hat in Filderstadt eine Frau belästigt (Symbolfoto). Foto: stock.adobe.com/Marcin Sadlowski

An einer Bushaltestelle in Filderstadt-Plattenhardt hat sich ein etwa 30-jähriger Mann vor einer Frau entblößt. Die Polizei sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen des Vorfalls.

Filderstadt-Plattenhardt - In Plattenhardt hat ein Unbekannter eine Frau belästigt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wartete die Frau an einer Bushaltestelle in der Schulstraße auf einen Bus, als sich der Mann gegen 12.20 Uhr zu ihr setzt. Plötzlich entblößte er sich und begann zu onanieren. Der Mann floh unerkannt, als kurz darauf der Bus einfuhr. Er lief zu Fuß in Richtung Bonlanden. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem etwa 30-Jahre alten Mann ein, konnte ihn bisher jedoch nicht auffinden. Er war laut Zeugenangaben etwa 1,75 Meter groß, blond und hatte eine Halbglatze. Der Mann sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Zur Tatzeit soll er mit einer dunkelblauen oder schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein, dazu trug er ein graues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711/7091-3 entgegen.