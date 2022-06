1 Die Polizei sucht in Filderstadt nach einem Exhibitionisten. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/James R. Martin

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr hat in der Uhlbergstraße an der Bushaltestelle Rathaus in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) ein Unbekannter eine Seniorin belästigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau von einem Mann angesprochen, der an der Haltestelle neben ihr saß. Daraufhin entblößte dieser sein Glied und hantierte daran herum.

Die Seniorin forderte den Mann lautstark auf, zu gehen, woraufhin er tatsächlich die Flucht ergriff und in Richtung Pfarrstraße davonlief. Die eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise zu dem Mann, der als etwa 40 Jahre alt, 1.80 Meter groß und mollig beschrieben wird. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt, er trägt seine dunklen Haare kurz.