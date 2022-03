Exhibitionist in Esslingen

1 Der Fahrer eines weißen Mini flüchtete in Richtung Baltmannsweiler. Foto: dpa/Friso Gentsch

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Autofahrer wegen exhibitionistischer Handlungen. Laut Polizeiangaben hielt sich eine junge Frau am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Römerstraße beim Jägerhaus auf und unterhielt sich mit dem Fahrer eines weißen Pkw Mini. Während des Gesprächs fiel der Frau plötzlich auf, dass der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der Autofahrer flüchtete daraufhin in Richtung Baltmannsweiler. Weder er noch sein Fahrzeug konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt werden.