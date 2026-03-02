Exhibitionist in Bietigheim: Halbnackter maskierter Mann macht Kniebeugen im Wald

1 Die Frau war im Waldgebiet Brandholz auf den Mann getroffen (Symbolbild). Foto: Imago/imagebroker

Eine Spaziergängerin wurde in einem Waldstück bei Bietigheim-Bissingen von einem maskierten Mann verfolgt. Der entblößte sich plötzlich und begann, Sportübungen durchzuführen.











Link kopiert

Eine Frau ist am Samstagmorgen in einem Wald bei Bietigheim-Bissingen auf einen Exhibitionisten getroffen. Laut Polizei war die Unbekannte gegen 7 Uhr im Waldgebiet Brandholz unterwegs, als ihr plötzlich ein schwarz gekleideter Mann hinterherlief. Dieser soll anschließend seinen Unterkörper entblößt und Kniebeugen gemacht haben. Zudem trug der Mann wohl eine schwarze Maske.

Spaziergängerin alarmiert die Polizei

Die Frau vertraute sich kurz darauf einer Passantin an und erzählte ihr von dem Erlebnis. Auf diese Zeugin machte die Unbekannte den Eindruck, dass sie die Begegnung mit dem Exhibitionisten sehr getroffen und aufgewühlt hatte. Die Spaziergängerin informierte etwa 45 Minuten später die Polizei, da befand sich die eigentlich Betroffene aber nicht mehr vor Ort.

Eine Fahndung blieb Ergebnis. Zeugen, und insbesondere die betroffene Frau, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.