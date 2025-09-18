Ex-VfB-Stürmer bei Newcastle: Flick vermiest Woltemades Königsklassen-Debüt – City siegt

1 Flicks Mannschaft hat dem frisch zu Newcastle United gewechselten Woltemade das Königsklassen-Debüt versaut. Lange Zeit saß der Ex-VfB-Stürmer ohnehin auf der Bank. Foto: AFP/OLI SCARFF (li.), IMAGO / Shutterstock (re.)

Bei der Niederlage gegen Barcelona in der Champions League kommt Ex-VfB-Star Nick Woltemade erst nach der Halbzeit ins Spiel - und bleibt weitgehend unauffällig.











Hansi Flick und der FC Barcelona haben den ehemaligen VfB-Stürmer Nick Woltemade das Champions-League-Debüt mit Newcastle United verdorben. Die Katalanen setzten sich zum Abschluss des 1. Spieltags mit 2:1 (0:0) bei den Engländern durch.

Marcus Rashford (58. Minute/67.) erzielte beide Tore für Flicks Mannschaft, die verdient gewann. Anthony Gordon (90.) gelang spät noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Newcastle-Neuzugang Woltemade war in der 63. Minute ins Spiel gekommen, der Ex-Stuttgarter hatte aber kaum Szenen.

Nick Woltemade im Duell mit Frenkie de Jong vom FC Barcelona. Foto: IMAGO/Sportsphoto

Manchester City gegen Neapel: Haaland bringt Team in Führung

Deutlich auffälliger agierte Superstar Erling Haaland, der bei Manchester Citys 2:0 (0:0) gegen den SSC Neapel erneut erfolgreich war. Der Norweger hatte City in Führung geköpft (56.), Jérémy Doku (65.) legte nach einem starken Solo nach.

Die Engländer profitierten von einer frühen Roten Karte gegen Neapels Kapitän Giovanni Di Lorenzo (21.) nach einer Notbremse gegen Haaland. Aus taktischen Gründen nahm Trainer Antonio Conte danach ausgerechnet City-Legende Kevin De Bruyne vom Feld.

Einen noch entspannteren Abend als Manchester erlebte Sporting Lissabon beim 4:1 (1:0) gegen Außenseiter Kairat Almaty aus Kasachstan. Francisco Trincão (44./64.), Alisson Santos (66.) und Geovany Quenda (68.) trafen für den portugiesischen Meister. Edmilson (86.) gelang immerhin noch der Ehrentreffer für den Champions-League-Debütanten.