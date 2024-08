Ex-VfB Sportdirektor: Berichte: Sven Mislintat beim BVB vor dem Aus?

1 Der Kaderplaner des BVB, Sven Mislintat, steht bei dem Verein möglicherweise kurz vor seinem Ende (Archivfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Borussia Dortmund stimmt sich in der Schweiz auf die neue Saison ein. Doch es brodelt angeblich im Trainingslager.











Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund scheint es nach übereinstimmenden Medienberichten Ärger in der Chefetage zu geben. Die „WAZ“ schreibt, dass zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und dem Technischen Direktor Sven Mislintat zunehmend Spannungen auftreten würden. Laut „Ruhr Nachrichten“ gehe es um „Machtgehabe und Grenzüberschreitungen in den Zuständigkeitsbereichen“. Die internen Vorwürfe seien nach einem „Bild“-Bericht offenbar so schwerwiegend, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich erscheine.

Im Fokus der Kritik stehe der 51 Jahre alte Mislintat. So sei auch das Verhältnis zwischen dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin (35) und Rückkehrer Mislintat völlig zerrüttet. Der Neu-Coach habe ihm Platzverbot erteilt. Mislintat soll bei einer Trainingseinheit auf den Platz gelaufen und vor TV-Kameras getreten sein. Daraufhin soll Sahin höchst verärgert reagiert und der Verein ihm den Verweis erteilt haben.

Mislintat war bereits von 2006 bis 2017 beim BVB beschäftigt. Der ehemalige Chefscout war vor der Saison als Technischer Direktor zum BVB zurückgekehrt. Von der Hierachie her ist Mislintat dem 44 Jahre alten Sportdirektor Kehl unterstellt. Dortmund absolviert momentan sein Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz.