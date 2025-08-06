Ex-Torwarttrainer der Blauen: Ümit Sahin jetzt Chefcoach in der mazedonischen ersten Liga

Ümit Sahin ist neuerdings Cheftrainer beim mazedonischen Erstligisten FC Shkupi. Wie kam es zum Aufstieg des langjährigen Torwarttrainers der Stuttgarter Kickers?
Ümit Sahin war von 2015 bis 2024 Torwarttrainer bei den Stuttgarter Kickers. Er arbeitete bei den Blauen unter den Cheftrainern Mustafa Ünal (119 Spiele), Ramon Gehrmann (52 Spiele), Tobias Flitsch (39 Spiele), Tomasz Kaczmarek (34 Spiele), Tomislav Stipic (24 Spiele), Alfred Kaminski (20 Spiele), Horst Steffen (18 Spiele), Paco Vaz (18 Spiele), Dieter Märkle (7 Spiele), Jürgen Seeberger (5 Spiele) und Yannick Dreyer (1 Spiel).