Ex-Torwart des VfB Stuttgart im Pokalfieber: Hildebrand bringt Bielefeld-Fans mit VfB-Enthusiasmus auf die Palme

1 Timo Hildebrand ist dem VfB auch nach seiner aktiven Karriere als Torwart verbunden geblieben. (Archivbild) Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Wie alle Fans des VfB Stuttgart fiebert auch Timo Hildebrand dem DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld entgegen. Dabei kann er seinen Enthusiasmus nicht verstecken. Zum Leidwesen zweier Bielefeld-Fans.











Das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld am 24. Mai rückt immer näher. Die Vorfreude auf das Endspiel ist aufseiten des VfB Stuttgart riesengroß – nicht nur bei den Spielern und Fans, sondern auch bei Ex-Torwart Timo Hildebrand, wie ein nicht ganz ernst gemeintes Video auf diversen Social-Media-Plattformen zeigt.

In diesem ist Hildebrand zu sehen, wie er zwei augenscheinliche Fans von Arminia Bielefeld, die in einem Restaurant der in Bielefeld gegründeten Fast-Food-Kette „Glückspilz“ Burger essen, mit seinem VfB-Enthusiasmus auf die Nerven geht.

DFB-Pokalfinale: Hildebrand tippt auf 3:1-Sieg des VfB

Während die Bielefeld-Fans versuchen, in Ruhe zu essen, steht Hildebrand neben ihnen und flüstert ihnen mehrfach „Stuttgart“ ins Ohr. Der Ex-VfBler zeigt sich dabei siegessicher: „Stuttgart gewinnt 3:1“. Doch damit nicht genug: Um die Fans der Arminia weiter zu provozieren, singt er „Stuttgart Ole Ole“, bis einer der Bielefeld-Anhängerinnen schließlich der Kragen platzt, aufsteht und Hildebrand zur Rede stellt.

„Hast du nichts Besseres zu tun?“, fragt sie sichtlich genervt, woraufhin der Ex-Torwart seelenruhig mit „Nö, ich bin im Ruhestand.“ antwortet und anschließend das Restaurant verlässt. Dabei stimmt er den Ohrwurm „Stuttgart International an“.

Das Video ist eines von mehreren, das Hildebrand, der Inhaber des veganen Restaurants VHY! in Stuttgart ist, zusammen mit den Gesichtern der Fast-Food-Kette „Glückspilz“ gefilmt hat. Die Sketche kommen in den sozialen Medien gut an, wie nicht nur die Klickzahlen – allein auf Youtube hat das oben beschriebene Video mehr als 500.000 Aufrufe – zeigen, sondern auch die Kommentare. Beispielsweise schreibt ein Nutzer auf Instagram: „Herrlich, dass Hildebrand den Spaß mitmacht“.

Die beiden Arminia-Fans sind sich jedoch sicher, dass sie zuletzt lachen werden: „Warte ab Timo Hildebrand, nach dem Finale hast du nichts mehr zu lachen“, schreiben sie unter einem Bild, in dem Hildebrand die beiden im Schwitzkasten hat, auf Instagram.