Ex-The-Voice-Teilnehmer in Esslingen: Gregor Hägele gibt Open-Air-Konzert auf der Burg

1 Der Stuttgarter Popsänger Gregor Hägele kommt im Juli auf die Esslinger Burg. Foto: /Imago/Steffen Proessdorf

Der Stuttgarter Popsänger Gregor Hägele, früherer Teilnehmer an der Fernsehcastingshow The Voice of Germany, gibt im Juli ein Open-Air-Konzert auf der Esslinger Burg. Die Stadt will künftig mehr Veranstaltungen für junge Leute anbieten. Auch die Band Rikas tritt auf.











Gregor Hägele hat 2017 im Alter von 17 Jahren an der Fernsehcastingshow The Voice of Germany teilgenommen und ist im Halbfinale ausgeschieden. Mittlerweile ist der Stuttgarter mit seinem Debütalbum in den Top Ten der deutschen Charts angekommen. Im Juli gibt der Popsänger ein Konzert auf der Esslinger Burg – und bestreitet damit die erste Veranstaltung dezidiert für jüngere Leute, die die Stadt Esslingen künftig gezielter ansprechen will. Auch die Band Rikas tritt an dem Abend auf.

Das Event ist für Samstag, 26. Juli, geplant, Beginn um 18.30 Uhr. Es steht in einer Reihe weiterer Konzerte bekannter Musiker von „BAP“ bis „Culcha Candela“ im Sommer. Die Abende mit Festival-Feeling, die jedes Jahr Ende Juli auf der Burg stattfinden, sind nicht nur bei Esslingern beliebt. Sie haben bislang aber mit Namen wie Matthias Reim, Helge Schneider, Kerstin Ott, Revolverheld oder Katie Melua eher kein ganz junges Publikum angesprochen. Das nun geplante Konzert mit Hägele und „Rikas“ wurde vom Esslinger Jugendgemeinderat initiiert.

Jugendgemeinderat initiiert Konzert mit Hägele und Co

„Uns war es wichtig, ein Kulturangebot zu schaffen, das wirklich auf die Interessen von Jugendlichen zugeschnitten ist – und bei dem möglichst viele junge Menschen aus Esslingen dabei sein können“, sagt Lotta Raven, stellvertretende Vorsitzende des Jugendgemeinderats. „Dass das Konzert auf der Burg stattfinden kann, ist für uns ein echtes Highlight – und wir freuen uns riesig auf den Abend.“ Das Open-Air-Format in der einzigartigen Atmosphäre der Esslinger Burg biete jungen Menschen nicht nur tolle Musik, sondern auch echtes Festival-Feeling auf dem Burggelände.

Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar betont: „Es ist eine zentrale Aufgabe der Stadt, kulturelle Angebote auch für junge Menschen zu schaffen.“ Das zusätzliche Konzert auf der Burg gebe jungen Menschen Raum in der Stadt. Unter anderem deshalb seien 2024 die Open-Air-Richtlinien für die Burg angepasst worden. Nun sind laut Stadt mehr Konzerte möglich. Und das soll insbesondere für Veranstaltungen genutzt werden, die sich an Jugendliche richten und von ihnen mitgestaltet werden.

Nach dem Aus bei „The Voice“ und beim ESC ist es ruhig geworden

Das Music Circus Concertbüro aus Stuttgart veranstaltet das zusätzliche Event, wie auch alle anderen Open-Air-Konzerte auf der Burg. Beide Acts am 26. Juli kommen aus der schwäbischen Landeshauptstadt.

Nachdem Hägele 2019 am Vorentscheid für den Eurovision Songcontest teilgenommen hatte, war es ruhiger um ihn geworden. Im Herbst 2024 veröffentlichte der Sänger und Songwriter sein Debütalbum „Prototyp Liebe“, das direkt auf Platz 10 der deutschen Albumcharts einstieg. Laut Veranstalter gilt er als einer der aufstrebendsten Newcomer der deutschen Musikszene, er überzeuge mit seiner starken, einzigartigen und emotionalen Stimme.

Rikas, BAP und Takida rocken die Burg

Die Band Rikas aus dem Raum Stuttgart tritt ebenfalls auf der Burg auf. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die ebenfalls aus dem Raum Stuttgart stammenden „Rikas“ etablierten sich langsam, aber sicher zu einem der gefragtesten Musikexporte aus Deutschland, teilt die Stadt Esslingen weiter mit. „Die kreative Band, die schon 2023 auf dem Esslinger Schwörfest aufgetreten war, vermag tiefergehende Geschichten in bewegende und glücklich machende Musik zu verwandeln.“

Zu den weiteren Konzertabenden auf der Burg kommen die schwedische Multi-Platin-Band Takida (23. Juli), die Köln-Rocker BAP (24. Juli), der Electroswing-Pionier Parov Stelar (25. Juli) und das multikulturelle Berliner Musikerkollektiv Culcha Candela (27. Juli).

Tickets gibt es unter www.musiccircus.de, Telefon 07 11 / 22 11 05 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.