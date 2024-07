Ex-Stuttgarterin: Tschüss Konzernjob – Melanie Göggel arbeitet auf Reisen

1 Melanie Göggel reist als Perpetual Traveler um die Welt. Foto: Privat

Konzernjob kündigen, sich selbstständig machen, und reisen wohin man gerade will. Die Ex-Stuttgarterin Melanie Göggel hat sich den Traum vom Leben als digitale Nomadin verwirklicht.











Ihren letzten klassischen Job im Angestelltenverhältnis als Buchhalterin hatte Melanie Göggel im Jahr 2020 beim Winnender Reinigungsgeräte-Hersteller Kärcher. Damals lebte sie in Stuttgart. „Alle zwei Jahre habe ich den Job gewechselt. Mir wurde schnell langweilig“, erzählt sie. Gerade sitzt die 32-Jährige vor ihrem Laptop in einer angemieteten Wohnung in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. „Ich bin ein Perpetual Traveler, eine Dauerreisende“, sagt Göggel.